نائب وزير الطيران المدني يتفقد مطار الغردقة في أول أيام العيد

تفقد الطيار منتصر مناع بجولة تفقدية صالة السفر والوصول بمبنى الركاب، رقم 1 والمبنى الجديد رقم 2، وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة، ومنطقة سيور الحقائب كما تفقد سيادته حركة المهبط، وجميع مواقع الطائرات والترمك.

وخلال الجولة التقى الطيار منتصر مناع بعدد من العاملين والسائحين بمطار الغردقة، حيث استمع إلى آرائهم في مستوي الخدمة المقدمة، كما اطمأن نائب وزير الطيران على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار واستخدام الكاميرات الحرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وكذا تطبيق العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين.

جاء ذلك في إطار توجيهات معالي وزير الطيران المدني الطيار محمد منار بعمل جولات تفقديه لمتابعة انسيابية حركة العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين واستقبال المطارات المصرية للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، قام الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني بجولة تفقدية لمطار الغردقة الدولي، وكان فى استقبال اللواء مراد محمد مدير مطار الغردقة.

ونقل توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء، وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعوبات أمام الركاب والسائحين والالتزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر القادمين إلى مدينة الغردقة والتي تعتبر أحد أهم الوجهات السياحية داخل مصر.

جدير بالذكر أن مطار الغردقة الدولي يشهد توافد عدد من الرحلات السياحية القادمة من بعض الدول لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك والاستمتاع بالأجواء الممتعة التي تتميز بها مدينة السياحة العالمية.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى.