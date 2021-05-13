3 أفلام بالمنافسة .. جدول أفلام عيد الفطر 2021 في السينما

جدول أفلام عيد الفطر 2021 في السينما تزامنا مع إعلان حالة الحظر من جانب رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي بإغلاق السينمات عند موعد التاسعة مساء، قدم عدد كبير من المنتجين ثلاث أفلام دفعة واحدة في موسم عيد الفطر الحالي لتكون هناك منافسة بسيطة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19؛ فيما ترصد الدستور في التقرير التالي جدول أفلام عيد الفطر 2021 في السينما.



جدول أفلام عيد الفطر 2021 في السينما

🟤 فيلم ثانية واحدة بطولة النجمة دينا الشربيني

الفيلم الأول هو للفنانة دينا الشربينى موسم عيد الفطر والذي يحمل اسم "ثانية واحدة"، من إنتاج محمد السبكى، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير، ويشاركها في البطولة، محمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.



🟤 فيلم أحمد نوتردام بطولة النجم رامز جلال

الفيلم الثاني هو للفنان رامز جلال، ويحمل اسم "أحمد نوتردام"، ويجسد رامز خلاله شخصية صحفى، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو، ويشارك رامز جلال في البطولة، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.





🟤 فيلم ديدو بطولة النجم كريم فهمي

أما الفيلم الثالث في جدول أفلام عيد الفطر 2021 في السينما والاخير فهو فيلم للفنان كريم فهمى ويحمل اسم "ديدو"، في تعاون جديد يجمع كريم مع المنتج أحمد السبكى، والذى سبق وتعاون معه في عدة أفلام من قبل سواء كممثلا أو مؤلفا، ويشاركه في البطولة، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.

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وكانت الفنانة دينا الشربيني قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل قصر النيل بينما ظهر الفنان كريم فهمي من خلال ضيف شرف في مسلسل الاختيار الجزء الثاني وتواجد الفنان رامز جلال أيضا ببرنامج المقالب الشهير رامز عقله طار .