الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الأردن وروسيا يبحثان جهود وقف التصعيد بالأراضي الفلسطينية

فلسطين
فلسطين

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن أيمن الصفدي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجهود المبذولة لوقف التصعيد في القدس المحتلة وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

واستعرض الوزيران الأردني والروسي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، الاستعدادات لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، التي ستنعقد غداً لبحث الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الصفدي ولافروف أهمية وقف التصعيد، الذي قال الصفدي إن سبيله هو وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية والإجراءات اللا قانونية والاستفزازية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية وإنهاء العدوان على غزة.

واتفق الوزيران على أن التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعكس خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وضرورة العمل الفوري على إيجاد أفق حقيقي للتوصل لحل الدولتين على أساس القانون الدولي.

من جانبه، أكد الصفدي ضرورة الحفاظ على الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وأن السلطات الإسرائيلية ملزمة بذلك كونها القوة القائمة بالاحتلال، مشددا على أن تهجير مواطني الشيخ جراح من بيوتهم سيكون جريمة يجب منع حدوثها.

وشدد وزير الخارجية الأردني على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار ما لم ينته الاحتلال، ما يستوجب بذل كل جهد ممكن لإعادة اطلاق عملية سلمية فاعلة وحقيقية للتوصل إلى حل الدولتين وفق القانون الدولي.

كما أكد الوزيران الأردني والروسي أهمية دور الرباعية الدولية وضرورة انعقادها بأسرع وقت ممكن من أجل إعادة الزخم للجهود المستهدفة حل الصراع.

واتفق الصفدي ولافروف على إدامة التنسيق والتواصل في الجهود المستهدفة وقف التصعيد وتركيز الجهود على إيجاد الأفق السياسي لحل الصراع وفق المرجعيات المعتمدة.

الأردن الأراضي الفلسطينية لافروف الأردنية مجلس الأمن الدولي الصفدي السلطات الإسرائيلية فلسطين

الأكثر قراءة

د. محمد الباز يكتب: هجمة درامية مرتدة

مصر تستقبل شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» (فيديو)

وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد رئيس قطاع الأمن العام

الروائي عادل أسعد الميري يكشف ضواحي الإرهاب الفرنسية في أحدث كتبه

يقظة قائد قطار تمنع وقوع كارثة بخط محرم بك - مطروح اليوم (فيديو)

الأمن يفحص واقعة إلقاء 3 أطفال «الكركدية» على مواطن أفريقي في المعادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع وزاري طارئ لتنفيذية «التعاون الإسلامي» لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

الأردن وروسيا يبحثان جهود وقف التصعيد بالأراضي الفلسطينية

الكويت تجري اتصالات مع عدد من الدول العربية لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية