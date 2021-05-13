وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد رئيس قطاع الأمن العام

توفى اليوم الخميس اللواء محمود السبيلي مساعد رئيس قطاع الأمن العام إثر أزمة صحية مفاجئة ونعى الفقيد أسرته وزملاءه داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة.

وشغل السبيلي منصب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة سابقا وشهد له بالكفاءة والعمل ورفع معدلات الأداء الأمني أثناء توليه مباحث الجيزة حتى جاء قرار وزير الداخلية في يناير 2021 بتصعيده إلى قطاع الأمن العام.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة، على مستوى الجمهورية، لمواجهة التحديات الأمنية، وتصعيد القيادات الشابة، شملت حركة التنقلات، نقل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لقطاع مصلحة الأمن العام.

وشهدت السيرة الذاتية للسبيلي العمل سابقا بقطاع مصلحة الأمن العام بالجيزة، وتقلد عدة مناصب في بداية مسيرته الشرطية، منها تولي منصب رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، ومفتش مباحث جنائية.

عمل السبيلى رئيسا لقسم شرطة الدقي في عام 2004 وعين مفتش مباحث وسط الجيزة قسم أكتوبر والجيزة في عام 2007 وتدرج مشرفا على قطاع الأمن العام بالجيزة ثم وكيلا الأمن العام بمديريتي أمن القاهرة والجيزة.