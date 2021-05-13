الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تغريدة «النني» لدعم فلسطين تشعل «تويتر».. و«أرسنال» يرد على رسالة «العقاب»

النني
النني

أثارت تغريدة لعضو منظمة يهودية بالمملكة المتحدة البريطانية، طالب خلالها مسؤولي نادي أرسنال الإنجليزي بضرورة معاقبة اللاعب المصري محمد النني بسبب تعاطفه مع القضية الفلسطينية غضبا واسعا بين جماهير الكرة المصرية، إلا أن رد النادي أثلج صدورهم.

وقال محمد صبري أحد الجماهير: «موقف النني هو موقف كل اللاعبين العرب.. قضية فلسطين في قلوبنا للأبد»، وأضاف خالد الأسواني «لا أحد يستطيع معاقبة النني القانون كفل حرية التعبير في بريطانيا.. كلنا مع النني. كلنا مع القضية الفلسطينية».

وكان محمد النني نشر رسالة عبر «تويتر» جاء نصها «قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين» وهو ما آثار غضب تل عوفر عضو منظمة يهودية بالمملكة المتحدة البريطانية، وطالب مسؤولي نادي أرسنال الإنجليزي بضرورة معاقبة اللاعب إلا أن رد النادي كان صادما له.

وأكدت إدارة النادي ترك الحرية الرأي لجميع اللاعبين عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما علق على الواقعة علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني، قائلا: «لقد خلقنا الله أحرارا».

وقال ناصر النني والد الدولي المصري في تصريحات صحفية: «محمد دائما صاحب مواقف كبيرة، الجميع يتذكر وقوفه في قضية الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم». وأضاف: «لا يوجد رد أكثر من رد نادي آرسنال على هؤلاء، وسيظل يدعم القضية الفلسطينية دائما وأبدا».

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