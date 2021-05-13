الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

201 وفاة و8085 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، 8 آلاف و85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد منذ بدء الوباء لأربعة ملايين و139 ألفا و160 إصابة.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء أنساميد الإيطالية، اليوم الخميس، فقد سجلت الوزارة خلال الفترة نفسها 201 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 123 ألفا و745 شخصا.

وأشارت إلى تعافي 14 ألفا و295 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس إلى ثلاثة ملايين و669 ألفا و407 أشخاص.
 

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