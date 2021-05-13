تعرف على أشهر صيغ التهنئة بالعيد.. «عيد فطر مبارك» و«عساكم من عواده»

رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

يعد عيد الفطر المبارك من أفضل الأعياد بالنسبة للمصريين، ويقومون بزيارة الأهل والأقارب والأصحاب، وتعطي الدولة المصرية إجارة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك طوال أيام العيد الثلاثة.

ونستعرض لكم أشهر صيغ التهنئة بالعيد (عيد فطر مبارك) و(عساكم من عواده )، ويقوم المصريين بتقديم التهنئة لبعضهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفي التقرير التالي نقدم لكم العديد من الرسائل وعبارات التهنئة التي يرسلها المواطنين لبعضهم، بمناسبة العيد.

تعرف على أشهر صيغ التهنئة بالعيد

لديكم في التقرير التالي جميع رسائل التهنئة التي يمكن للمواطنين إرسالها لبعضهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما هو موضح بالآتى:

- عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير.

- عيد سعيد ومبارك عليكم.

- عيد مبارك.

- كل عام وأنتم بخير.

- اسأل الله أن يجعل عيد الفطر المبارك وانت بالصحة في أفضل حال.

- هلت الأعياد بينهم أفضل عيد، كل عام وانتم بخير.

- كل عام وانتم إلى أقرب إلى الله وأيامك اسعد وعلى طاعة الله.

- قبل الكل وقبل العيد ما يهل، حيبيت أهنيك بعيد الفطر المبارك.

- أحلى رسائل لأعز الناس كل عام وانت بخير، عيد سعيد عليك.

- ربى يرزقكك الخير والعمر المديد كل غام وانتم بخير.

- لن يكون عيد فطر جميل إلا بك ولن تكون سعادتى كبيرة إلا بك، كل عام وانتم بخير.

- تقبل الله منك وجعل أيامك كلها سعادة عيد فطر مبارك وعساك من عواده.

- جمعت لكم من الأمنيات ما يليق بكم وأرسلتها دعوات أرجوها لكم، كل عام وجميع الاحباب بألف خير وسلامة ان شاء الله.

- بمناسبة عيد الفطر المبارك ارفع إليكم عائلتي أحبتي اصدقائي زملائي أصدق الأماني وأجمل التهاني وكل عام وأنتم بخير.

- أتقدم بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى عائلتي و كل الأصدقاء بأحر التهاني ملتمسا من الله عز وجل أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركة ومزيد القرب من الله الكريم.

- بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم الى عائلتي وإلى أصدقائي وكافة الزملاء والزميلات والأمة الاسلامية بأحر التهاني وأجمل الأماني راجيا من الله أن يعيده علينا و عليكم بالخير واليمن البركة.

- كل عام وأنتم بخير باسمي وباسم عائلتي أتقدم للأهل والأصدقاء والأمتين العربية والاسلامية بتهنئتكم بحلول عيد الفطر السعيد وتقبل الله طاعتكم.

- مع رحيل رمضان واقتراب العيد السعيد اسأل المولى عز وجل أن يمد في عمرك ويجعلك حاضرًا معنا في كل عيد لتكتمل فرحتنا وسعادتنا في كل عام.

- سابقت الناس بإرسال أجمل التهاني والتبريكات لكم بعيد الفطر السعيد، فكل عام وأنتم رأس الناس وأفضلهم وأقربهم إلى قلبي، وكل عيد وأنتم زينة الدنيا وفرحتها.

- أدام الله نقاء قلوبكم وطيب نفوسكم وجمال أرواحكم مع كل عيد، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير، يا أحلى الأصدقاء.

- من بين جميع الأعياد هذا أفضلها لوجودكم معنا، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم يا أهل الخير، وأعاده الله علينا وعليكم. أدام الله صفاء قلوبكم وطيب ودكم وجميل حضوركم، كل عام وأنتم بخير.