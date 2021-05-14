الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فى أول أيام عيد الفطر.. الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى بأحد المولات بفيصل

الأهالى يصطحبون الأطفال
الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى

توافد  العشرات من الأسر والأطفال مساء اليوم الأول من عيد الفطر المبارك على أحد الملاهي بمول بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك لقضاء عطلة العيد، خاصة بعد الإجراءات التي قامت بها رئاسة مجلس الوزراء بغلق كافة الحدائق العامة والمنتزهات في أيام العيد كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة مع تصاعد أرقام الإصابات في الفترة الماضية ودخول الموجة الثالثة من الوباء العالمي الذي حصد أرواح الملايين.

 

وشهدت الشوارع بالعديد من أحياء القاهرة والمحافظات هدوء نسبيا في اليوم الأول للعيد، حيث اكتفى العديد من المواطنين بالبقاء في المنازل ومتابعة التلفاز، بينما قامت بعض الأسر للنزول رغم الحظر المفروض على أماكن الترفيه؛ خوفا من التجمعات وحدوث زيادة في أعداد الإصابات.

 

وأدى المسلمون صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف مساجد الجمهورية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا بعد أن فرضت أزمة جائحة الفيروس المستجد عدم قيامها العام الماضي في العيدين الفطر والأضحى وعودتها مرة أخرى بالمساجد التي يقام بها صلاة الجمعة دون السماح لإقامتها في الساحات.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد هنأ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" قائلا: "أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها وفي هذه المناسبة المباركة، انتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير".

الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى
الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى
الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى
الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى
الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى
الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى
الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى
الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى
الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى
الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى
الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى
الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى
الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى
الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى
عيد الفطر ملاهي فيصل حظر كورونا الأسر والأطفال

الأكثر قراءة

«الدستور» تنشر النص الكامل لأخطر كتب عبدالمتعال الصعيدى

الصحة: 1193 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة

فخر مصر.. صلاح يزين المئوية الثانية بصدارة ترتيب الهدافين

د. محمد الباز يكتب: هجمة درامية مرتدة

تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة 2021 عبر نايل سات

النفط يهبط 3% بفعل أزمة كورونا فى الهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلى على غزة إلى 109 شهداء

ارتفاع عدد الضحايا فى غزة لـ103 شهداء بينهم 27 طفلا و11 سيدة

«يونيفيل» تدعو لضبط النفس بعد إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني تجاه إسرائيل