فى أول أيام عيد الفطر.. الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى بأحد المولات بفيصل

توافد العشرات من الأسر والأطفال مساء اليوم الأول من عيد الفطر المبارك على أحد الملاهي بمول بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك لقضاء عطلة العيد، خاصة بعد الإجراءات التي قامت بها رئاسة مجلس الوزراء بغلق كافة الحدائق العامة والمنتزهات في أيام العيد كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة مع تصاعد أرقام الإصابات في الفترة الماضية ودخول الموجة الثالثة من الوباء العالمي الذي حصد أرواح الملايين.

وشهدت الشوارع بالعديد من أحياء القاهرة والمحافظات هدوء نسبيا في اليوم الأول للعيد، حيث اكتفى العديد من المواطنين بالبقاء في المنازل ومتابعة التلفاز، بينما قامت بعض الأسر للنزول رغم الحظر المفروض على أماكن الترفيه؛ خوفا من التجمعات وحدوث زيادة في أعداد الإصابات.

وأدى المسلمون صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف مساجد الجمهورية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا بعد أن فرضت أزمة جائحة الفيروس المستجد عدم قيامها العام الماضي في العيدين الفطر والأضحى وعودتها مرة أخرى بالمساجد التي يقام بها صلاة الجمعة دون السماح لإقامتها في الساحات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد هنأ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" قائلا: "أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها وفي هذه المناسبة المباركة، انتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير".

الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى

الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى

الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى

الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى

الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى

الأهالى يصطحبون الأطفال للملاهى