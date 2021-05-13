محافظ بني سويف وزوجته يزوران دار أيتام لتهنئة الأطفال بعيد الفطر (صور)

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وحرمه، دار أيتام الدعوة الإسلامية بحي الرمد بمدينة بني سويف، لتهنئة الأطفال بعيد الفطر المبارك.

وذلك بحضور: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، ومحمد رياض نائب رئيس المدينة، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية التابعة لها دار الأيتام.

وقام المحافظ بتوزيع العيديات على الأطفال الأيتام لإدخال البهجة والسرورعلى نفوسهم في أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا على أن المحافظة لا تألوا جهداً في توفيرأوجه الدعم لهم،وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية،واستمع لمطالب ومقترحات أبناء الدار والقائمين عليها والتي وعد بدراستها وتلبيتها،مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح لكافة أبناء دور رعاية الأيتام.

وخلال الزيارة حرص محافظ بني سويف على مداعبة الأطفال من البنين والبنات بالدار،الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه ،معربا عن سعادته لوجوده في مثل هذا اليوم بين الأطفال الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بالعيد وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم في مثل هذه المناسبة السعيدة.

وحرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على توجيه كلمة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك عقب أداء الصلاة بمسجد عمرو بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف.

ودعا محافظ بني سويف المواطنين إلى التسجيل بالموقع الذي أتاحته وزارة الصحة، للحصول على لقاح كورونا ، مؤكدا على أن ذلك يساهم بشكل كبير في دفع جهود الدولة في مجابهة تداعيات عدوى كورونا، مشيرا لجهود الدولة في توفير اللقاح لكل المواطنين وحسب الأولويات الصحية.

وقدم المحافظ التهنىة لكافة أبناء المحافظة، بالعيد،داعيا المولى عزوجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن يحفظ الله وطننا من كل الشرور وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.

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