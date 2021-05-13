الكويت تجري اتصالات مع عدد من الدول العربية لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

أجرى وزیر الخارجیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكونتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اتصالات هاتفية الیوم /الخمیس/ مع عدد من وزراء الخارجية العرب تناولت الجهود الكفيلة لوقف التصعيد الأخير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - إن الوزير أحمد الصباح أجرى عددا من الاتصالات مع كل من وزیر الخارجیة سامح شكري ونائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة الأردنیة أیمن الصفدي ووزیر الخارجیة الفلسطیني ریاض المالكي.

وأوضحت الخارجیة الكويتية أن الاتصالات تأتي في إطار المساعي التي تبذلھا الكویت لدعم المساعي الدولیة لوقف إطلاق النار وتھدئة الأوضاع والتنسیق حیال الأوضاع الخطیرة التي یعیشھا الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة على كافة الأصعدة.



تطورات الأحداث

كان قد استشهد مواطن وأصيب 8 آخرون في غارة إسرائيلية قرب أبراج الندى شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين وفا اليوم ، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة مواطنين في محيط أبراج الندى شمال البلدة، ما أدى لاستشهاد مواطن من سكان عزبة بيت حانون، وإصابة 8 آخرين بجروح مختلفة تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في البلدة.

وكان 84 مواطناً استشهدوا وأصيب أكثر من 500 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وفي سياق أخر، اعتقلت قوات الاحتلال أفراد عائلة بالكامل في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، بعد اقتحام منزلهم، وتفتيشه والاعتداء عليهم بالضرب.

تواصل ليل الأربعاء الخميس التصعيد العسكري بين قطاع غزّة وإسرائيل، مع إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر الذي يتعرض لحملة قصف وغارات جوية إسرائيلية دمرت أبنية بكاملها، فيما يحذر العالم من نزاع جديد.