الخميس 13 مايو 2021
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اقتصاد

مؤكدة على أهمية القطاع

«السواح» تطالب بإنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الدكتورة داليا السواح
الدكتورة داليا السواح

طالبت الدكتورة داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بإنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينتمي تحت مظلته جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاستثمار لإحداث نوع من التكامل في الخدمات.

وتابعت السواح، أن هذا الجهاز سيقلل الإطار الزمني لتقديم الخدمة، لافتة إلى أن كثرة تخليص إجراءات أي مشروع تأخذ وقت كثير حتى تكتمل، مؤكدة على أهمية دور القطاع في زيادة فرص الاستثمار المحلي بالإضافة إلى زيادة نسبة الصادرات والعمل على خفض فاتورة الاستيراد.

وتابعت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن جمعية رجال الأعمال عقدت عدة لقاءات مع رئيس البورصة لوضع حلول جذرية وقابلة للتطبيق في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تقف وتدعم القطاع و تقف بجانب المستثمرين دائمًا.

وأكدت الدكتورة داليا السواح، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي أدارت أزمة كورونا بطريقة احترافية ليتحول مؤشر البورصة المصرية إلى الارتفاع في ظل الجائحة، مما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، وحدوث ارتفاع ملحوظ في صناديق الاستثمار في ظل الأزمة العالمية بسبب الجائحة.

الجدير بالذكر الدكتورة داليا السواح توقعت زيادة أعداد الشركات المدرجة في بورصة النيل لتتمتع بالمزايا الكبيرة التي تتيحها البورصة سواء الحصول على التمويل وفرص أكبر للنمو بخلاف الدعاية المجانية لاسم الشركة، بالإضافة إلى أنها تعتبر وسيلة آمنة وأرخص للحصول على التمويل والتخارج في نفس الوقت.

وأكدت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ‏‏على ضرورة تشجيع الشركات للدخول إلي سوق بورصة النيل، مشيرة الى أنه مع اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من المهم استجابة الجهات التمويلية خاصة البنوك ‏لتقديم التسهيلات الائتمانية والإجرائية.

وأشادت، بدور هيئة الرقابة المالية في اتخاذها خطوات مهمة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في سوق بورصة النيل ومن أهمها خفض مصاريف القيد ورسوم زيادة رأس المال، كما أشادت بقيام البورصة بإعادة هيكلة بورصة النيل.

مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة داليا السواح عضو جمعية رجال الاعمال المصريين بورصة النيل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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