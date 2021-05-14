على غرار عمرو دياب.. قفطان عبدالله رشدى يثير الجدل على مواقع التواصل

الشيخ عبد الله رشدي دائما ما يثير الجدل بتصرفاته وتصريحاتها في الكثير من القضايا المجتمعية، خاصة التي تخص التحرش والمرأة، لكن هذه المرة أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسه خلال أحد الفيديوهات عبر حسابه بموقع التغريدات "تويتر".



قفطان عبدالله رشدي.. "التطريز بالفضي" على غرار عمرو دياب

عبد الله رشدي

وظهر الشيخ عبد الله رشدي، خلال الفيديو الذي يهنئ فيه متابعيه بحلول عيد الفطر المبارك، مرتديا قفطان أبيض مطرز بخيوط فضية من أعلى الصدر، مع كتابة أول حرف من اسمه على الجلباب.

وعلى الفور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة للشيخ المثير للجدل دائما، حيث شبهه البعض بتقليده للهضبة عمرو دياب.

150 جنيهًا تكلفة تطريز قفطان عبد الله رشدي



بالبحث عن تكلفة تطريز جلباب الشيخ عبد الله رشدي، تبين أنها تترواح بين 100 إلى 150 جنيهًا، شاملة الخيوط.

وانتشر الجلباب المطرز ببن الشباب خلال السنوات الأخيرة، حيث يضيف عليها البعض اللمسة العربية والمصرية.

مواقف للشيخ عبدالله رشدي صعدت به على عرش التريند



هناك الكثير من التصريحات التي اتسمت بالعنف وإثارة الجدل، والتي كان بطلها الشيخ عبد الله رشدي صاحب الآراء الجريئة نرصدها في السطور التالية:



النساء مثل السيارات

من التشبيهات التي اعتبرها البعض مهينة، تشبيهه للنساء بالسيارات، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين النساء ومنهن من قامت برفع دعوات قضائية، مما دفع الكثير من منظمات حقوق المرأة لرفع قضايا لمنعه من الظهور في الإعلام والخطابة.



ضحية الاغتصاب وصفها بالرخيصة

من التصريحات الجريئة للشيخ عبدالله رشدي، عندما وصف ضحية الاغتصاب بالإنسانة الرخيصة، ملقيا باللوم على ملابسها، وأنها عرضة للتحرش، الأمر الذي تسبب في رفع منظمة حقوق المرأة الكثير من الدعاوي القضائية ضده، لعدم ظهوره بالإعلام.



الشيطان يستخدم المرأة للإيقاع بالرجل

من التصريحات التي أثارت الجدل للشيخ عبدالله رشدي، هو عندما قال إن الشيطان يستخدم المرأة للإيقاع بالرجل، الامر الذي تسبب في موجة من الانتقادات بسبب تصريحاته التي وصفها البعض بالمهينة للنساء.