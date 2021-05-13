الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

على طريقة أتوبيس الزمالك.. حافلة ليفربول كادت ألا تصل لـ«أولد ترافورد»

جماهير اليونايتد
جماهير اليونايتد

اعترضت جماهير مانشستر يونايتد، مسار حافلة فريق ليفربول المتجهة لملعب أولد ترافورد لمواجهة الشياطين الحمر في مباراة مؤجلة من الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

ونشر دانيال تايلور، الصحفي الرياضي بشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية، صورا لبعض من جماهير مانشستر يونايتد وهي تعترض حافلة ليفربول.

ومنع مشجعو مانشستر يونايتد حافلة فريق ليفربول في طريقهم إلى «أولد ترافورد» في محاولة لإعادة جدولة المباراة مرة أخرى.

وأفادت أنباء عن تحطم إطارات الحافلة عقب وصول الشرطة إلى مكان الحادث.


يذكر أن اللقاء كان من المقرر إقامته يوم 3 مايو الماضي إلا أنه تم تأجيله ليوم 13 مايو، بسبب احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد واقتحامهم أرضية ملعب «أولد ترافورد» بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة واقتحام أكثر من 100 مشجع أرضية الملعب للاحتجاج على عائلة جليزر المالكة للنادي.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد وصل إلى ملعب أولد ترافورد، قبل 6 ساعات كاملة من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، تجنبا لاحتجاجات جماهيرية تهدد المباراة.

وأقيمت مباراة مانشستر يونايتد على ملعبه أمام ليستر سيتي الثلاثاء بدون مشاكل بعد أن حال الحضور الأمني الكثيف ووضع الحواجز حول ملعب أولد ترافورد دون وصول مشجعين لا يحق لهم الحضور بسبب قيود فيروس كورونا.

وطالت الاحتجاجات السابقة التي أوقفت مباراة ليفربول، الفندق الذي يقيم فيه اللاعبون لتناول الطعام والاجتماعات والراحة قبل المباريات.

 


 

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