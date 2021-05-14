ارتفاع عدد الضحايا فى غزة لـ103 شهداء بينهم 27 طفلا و11 سيدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 103 بينهم 27 طفلا و 11 سيدة و580 إصابة جراء القصف الإسرائيلي.

,أفاد مراسل قناة العربية، بإطلاق دفعة صاروخية من غزة باتجاه مطار بن غوريون في تل أبيب، فيما بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصالين هاتفيين، مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، آخر التطورات والأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية.

وأكد عباس- خلال الاتصال الهاتفي حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، الخميس، ضرورة "وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا الفلسطيني في غزة وكل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وبخاصة في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ومنع الاستيلاء على أرض وبيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح".

وقدَّم عباس الشكر لرئيسي وزراء العراق الكاظمي والباكستاني على مواقفهم المشرفة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد رئيس وزراء العراق أن بلاده تبذل جهوداً مع الأطراف كافة لوقف التصعيد الإسرائيلي، وأن العراق سيبقى دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، واستعداده الدائم لتقديم كل دعم ممكن لتحقيق هذا الهدف.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تبذل جهوداً وتجري اتصالات إقليمية ودولية ومع الأمم المتحدة من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وأن باكستان ستقف دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتواصل ليل الأربعاء الخميس التصعيد العسكري بين قطاع غزّة وإسرائيل، مع إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر الذي يتعرض لحملة قصف وغارات جوية إسرائيلية دمرت أبنية بكاملها، فيما يحذر العالم من نزاع جديد.

ودعت تونس والنرويج والصين مساء الأربعاء إلى عقد جلسة طارئة جديدة الجمعة في مجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، ستكون علنية هذه المرّة.

وهذه الجلسة التي يُتوقّع أن يشارك فيها الإسرائيليون والفلسطينيون، ستكون الثالثة لمجلس الأمن منذ الإثنين. وعقد مجلس الأمن الأربعاء اجتماعاً طارئاً مغلقاً ثانياً حول التصعيد، عارضت خلاله الولايات المتحدة مرّة أخرى تبنّي قرار اعتبرت أنّه سيؤدّي إلى "نتائج عكسيّة".