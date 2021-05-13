الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

87 شهيدا و530 جريحا حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين

الاحتلال
الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 87 شهيدا بينهم 18 طفلا و7 سيدات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته الوكالة الفلسطينية أن عدد الإصابات ارتفع إلى أكثر 530 جريحاً بجراح مختلفة.

جدير بالذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا كبيرا بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال منذ مساء الاثنين الماضى حيث استهدفت الفصائل رالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

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