بعد تسلمه سيارة «هدية الرئيس»..عم صبحي: «الريس فرَحنا في العيد» (فيديو)

لم يكن يعلم أن حلمه البعيد والذي يعد مستحيلًا سيتحقق بعد سنوات من العناء، ليصبح لديه سيارة أجرة جديدة يعمل عليها بديلًا لسيارته المتهالكة، لتُدخل هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي الفرحة على قلبه مع استقبال عيد الفطر المبارك ليصبح العيد هذا العام مختلفً على أسرة عن صبحي سائق تاكسي الإسكندرية.



قبل أيام من عبد الفطر المبارك وبالتحديد في يوم السابع والعشرين من رمضان بالتزامن مع ليلة القدر، تسلم صبحي علي محمد فراج 65 عامًا سيارة تاكسي جديدة من مبادرة «هدية الرئيس» التي توفر سيارات جديدة لسائقي التاكسي الملتزمين حيث يتم إهداء الرئيس عبد الفتاح السيسي سيارة جديدة لهم بديلًا عن سيارتهم القديمة والمتهالكة.

يقول عم «صبحي» لـ«الدستو» إنه لم يكن يتوقع أن يصبح لديه سيارة جديدة بديلًا عن سيارتهم القديمة ماركة131 موديل عام 1975، والذي كان لا يستطيع العمل بها، مشيرًا أن العيد أصبح عيدًا بالفعل بعد استلام هدية الرئيس، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: «كل سنة وإنت طيب ياريس.. دخلت الفرحة علينا في العيد».

وأضاف أن سيارته كانت متهالكة للغاية، قائلًا: «عربيتي كانت مقسومة نصين مكنتش بقدر اشتغل بيها وربنا كان بيساعد، ولما عرفت اني هستلم عربية جديدة مكنتش مصدق من الفرحة وان أخيرًا هرتاح».

وتابع: «الريس بيعمل خير كتير ربنا يخليه لينا ويقويه علينا، ده مش رئيس بس ده زعيم للعالم، رجل فوق الوصف، مشوفناش زيه قبل كده».

ويعيش عم صبحي في منزل بسيط مع شقيقه «محمد» الذي يبلغ من العمر 67 عامًا، فليس لأحد منهما أسرة بل يعينان بعضهما البعض على الحياة، موضحًا أنهم يعيشان حياة بسيطة قائلًا: «عايشين على قدنا وربنا بيكرم من عنده، وكرمنا أنا وأخويا بعربية جديدة هدية الريس لتتحسن أحوالنا بعد سنوات من المعاناة»، مشيرًا إلى أنه تم ترشيحه من النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقل وطن ليكون أحد المستفيدين من المبادرة الرئاسية موجهًا له الشكر والتقدير.



وكان قد شارك حزب مستقبل وطن، في مبادرة هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للسائقين الملتلزمين باستبدال سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز، من خلال ترشيح أحد السائقين الملتزمين بمحافظة الإسكندرية.

ومن جانبه قال النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد حزب مستقبل وطن، إنه تم تسليم تاكسي جديد لأحد المواطنين، وهو الحاج صبحي على محمد فراج، 65 عامًا من الإسكندرية، ويعمل سائق علي تاكسي موديل ١٩٧٥ متهالك ولا يوجد له مصدر دخل آخر.

وتمثل مبادرة «هدية الرئيس» إحدى أهم المبادرات التى تم منحها للسائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم القديمة التى تعمل بالبنزين بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي والتى من شأنها تحقيق عدة فوائد اقتصادية للسائقين، وبيئية عبر الحد من التلوث البيئي، فضلا عن الارتقاء بالصناعة الوطنية للسيارات.

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