بريطانيا تثمن جهود مصر لخفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

أعرب جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه اليوم الخميس السفير طارق عادل سفير جمهورية مصر العربية في لندن، من وزير الدولة البريطاني.

وأكد وزير الدولة البريطاني استعداد بلاده لتقديم كافة الدعم للجهود المصرية للتوصل للتهدئة المطلوبة حفاظاً على حياة المدنيين.

بدوره، استعرض السفير طارق عادل الجهود المصرية لوقف التصعيد ومساعي الوصول للتهدئة المنشودة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ووعد الوزير البريطاني ببذل كافة المساعي اللازمة لمساعدة جهود التهدئة المصرية، والتي طالب باستمرارها حتى تحقق أهدافها المرجوة على صعيد الوصول إلى تهدئة شاملة.

وأكد السفير عادل للوزير البريطاني أن الأحداث الجارية تُثبت أهمية العمل على تسوية القضية الفلسطينية من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن إهمال هذه القضية المحورية يُعَد أمراً غير ممكن.