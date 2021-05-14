حملة تفتيش على المقاهى والمحلات التجارية فى أول أيام عيد الفطر بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المدينة؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المقاهى والكافتريات والمحلات التجارية ووسائل المواصلات والأماكن العامة، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك التشديد على الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة وذلك لمنع أي تجمعات خلال فترة عيد الفطرالمبارك؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وأسفرت الحملة عن تشميع عدد 3 فوتوسيشن وكافيهات وذلك لمخالفتهم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بأنه تم فض تجمعات للمواطنين بأحد الملاهي المتنقلة وذلك لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، مؤكدا على التعامل بمنتهى الحزم لتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجه الفيروس وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.



واستمرارا لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بتشديد الرقابة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمنع التعديات على الرقعه الزراعية والتعامل الفورى مع مخالفات البناء، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍ إحدهما بقرية شبرابلولة التابعة للوحدة المحلية بالحامول والأخرى بقرية برهيم بمساحة إجمالية 138 م وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.



جدير بالذكر أنه سبق وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديري مديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق دائرة المحافظة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك الالتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فورا.