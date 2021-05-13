الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يفحص واقعة إلقاء 3 أطفال «الكركدية» على مواطن أفريقي في المعادي

الأمن
الأمن

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أن الأجهزة الامنية تفحص واقعة التعدي على مواطن من دولة إفريقية يقيم دائرة قسم شرطة دار السلام في أول أيام عيد الفطر المبارك لاستيائه من ثلاثة أطفال ألقوا عليه العصير.

وكان مواطن من جنسية إفريقية قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "هذا ما حصلت عليه في العيد، ما كان يجب أن يكون يوما مباركا هو لعنة بالفعل، بينما كنت استرخي في محل عصير صباح اليوم في حدائق المعادي، وصل 3 صبيان صغار على دراجة نارية طلبوا كركديه والساقية خدمتهم، كنت جالسا بعيدا قليلا واستمتع بشرابي، بدلا من أن يشربوا عصيرهم، هؤلاء الأطفال بلا قلب، الملعونين، رشوا عصير الكركدية علي وذهبوا بالدراجات".

 

الأكثر قراءة

د. محمد الباز يكتب: هجمة درامية مرتدة

يقظة قائد قطار تمنع وقوع كارثة بخط محرم بك - مطروح اليوم (فيديو)

«الخماسية لن تتكرر».. 3 أسباب تمنح الأهلى التفوق على صن داونز

«الاختيار 2» الأكثر تفضيلاً بين تترات المسلسلات الرمضانية

الأمن يفحص واقعة إلقاء 3 أطفال «الكركدية» على مواطن أفريقي في المعادي

نزلاء السجون المفرج عنهم للسيسى: «شكرا ياريس.. تعلمنا الدرس جيدا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تثمن جهود مصر لخفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

باكستان تناشد مسلمي أوروبا لشجب الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

«رعاية التهدئة».. «العربية»: مصر حذرت إسرائيل من شن عملية برية ضد غزة