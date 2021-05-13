الأمن يفحص واقعة إلقاء 3 أطفال «الكركدية» على مواطن أفريقي في المعادي

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أن الأجهزة الامنية تفحص واقعة التعدي على مواطن من دولة إفريقية يقيم دائرة قسم شرطة دار السلام في أول أيام عيد الفطر المبارك لاستيائه من ثلاثة أطفال ألقوا عليه العصير.

وكان مواطن من جنسية إفريقية قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "هذا ما حصلت عليه في العيد، ما كان يجب أن يكون يوما مباركا هو لعنة بالفعل، بينما كنت استرخي في محل عصير صباح اليوم في حدائق المعادي، وصل 3 صبيان صغار على دراجة نارية طلبوا كركديه والساقية خدمتهم، كنت جالسا بعيدا قليلا واستمتع بشرابي، بدلا من أن يشربوا عصيرهم، هؤلاء الأطفال بلا قلب، الملعونين، رشوا عصير الكركدية علي وذهبوا بالدراجات".