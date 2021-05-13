الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي يتبادل التهنئة مع أمير منطقة تبوك بمناسبة عيد الفطر

السيسي
السيسي

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم الخميس، من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مثمنًا ما يجمع بين الشعبين المصري والسعودي من علاقات وثيقة وروابط أخوية، وداعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات.

من جانبه أعرب الرئيس عن خالص امتنانه للأمير فهد بن سلطان، معرباً عن تمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

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