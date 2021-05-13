غلق 5 مساجد في السعودية لتفشي كورونا بين المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية اليوم الخميس 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 96 يوما 1173 مسجداً، تم فتح 1136منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنه المساجد المغلقة أربعة منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير، كما أعيد فتح 8 مساجد، أربعة منها بمنطقة الرياض، واثنان بمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة تبوك، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

إصابات كورونا في السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية، 1116 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 430 ألفا و505 إصابات.

وأوضحت الصحة السعودية في بيان اليوم الخميس، أنه تم تسجيل شفاء 1129 حالات جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 414 ألفا و139 حالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 7 آلاف و122 حالة وذلك بعد تسجيل 11 وفاة جديدة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.