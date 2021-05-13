وفود سياحية من دول العالم تزور المتحف القومي للحضارة

توافدت إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في أول أيام عيد الفطر المبارك، عشرات المجموعات السياحية من جنسيات مختلفة من أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأوضحت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، أن المتحف زاره عدد كبير من الأفواج السياحة من فرنسا وإسبانيا وأمريكا والبرازيل ورومانيا واليابان والصين، والذين قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات لمشاهدة روائع الحضارة المصرية العريقة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم يوم ٣ أبريل الماضي.

يذكر وافقت وزارة الصحة والسكان علي إجراء مسحات كورونا للمسافرين القادمين من الخارج بمطارات كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا والأقصر مقابل سداد 30 دولار، وذلك لتشجيع السياحة القادمة من الخارج.

وأدرجت وزارة الصحة والسكان مطار الأقصر ضمن المطارات المسموح للمسافرين القادمين من الخارج والذين لا يحملون شهادات اختيار فحص PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي بإجراء اختيار فيها لدي الوصول.

أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ عده إجراءات احترازية استعدادا لعودة السياحة الروسية لمحافظة جنوب سيناء بعد قرار السلطات الروسية عن استئناف حركة الطيران والسياحة الي كافة المطارات المصرية.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الحجر الصحي في كل من مطار شرم الدولي وميناء شرم البحري وميناء نويبع البحري ومنفذ طابا البري، كما تم توفير القوي البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ، وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

أوضحت وزارة الصحة عن إجراءات دخول السائحين القادمين لمطار شرم الدولي وميناء شرم البحري وميناء نويبع البحري ومنفذ طابا البري والذين لا يحملون شهادات اختيار فحص PCR للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبي.

ويأتي هذا القرار في إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التي تقوم بها الحكومة لدعم قطاع السياحة والطيران والعاملين بهما بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لدعم القطاع والعاملين به وتنشيط الحركة السياحية.