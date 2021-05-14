الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

علاء ثابت يكشف طقوس عيد الفطر لدى المصريين بألمانيا

علاء ثابت
علاء ثابت

 أكد علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا،  أن احتفالات عيد الفطر المبارك في ألمانيا لها طعم خاص، خاصة وأن الجاليات المصرية تتجمع في المراكز الإسلامية والحدائق والمساجد، حيث يقومون بتبادل الهدايا والأطعمة التي تتميز بهويتها المصرية.

وأضاف “ثابت ” لـ"الدستور" أن أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا تحرص على زيارة بعضهم البعض، لتبادل المعادلات والتهنئة وتناول الأطعمة المصرية كالكعك والبسكويت والتي يعشقها الكبار والأطفال، مشيرا إلى أنهم يطبقون الإجراءات الاحترازية في المساجد وتقليل التجمعات للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19" .

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد ٢٠٢١.

جاء ذلك في برقية تهنئة من الرئيس السيسي، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد ٢٠٢١.

وقال الرئيس السيسي، في برقيته: "الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد ٢٠٢١، متمنيًا لكم دوام النجاح والتوفيق، وأن يكون العام الجديد محققًا لآمالكم وطموحاتكم في مستقبل أفضل وغد مشرق، وأن يحمل لمصرنا العزيزة مزيدًا من التنمية والتقدم والازدهار".

وكانت قد أعلنت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال أسبوعين المتعلقة بعيد الفطر المبارك والتي بدأ تطبيقها صباح الخميس الماضي ولمدة أسبوعين بدأ من يوم 6 مايو الجاري وحتي 21 مايو، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتم تحديد إجازة عيد الفطر المبارك إعتبارا من يوم الأربعاء 12 مايو وحتى يوم الأحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.

وتضمنت الإجراءات مجموعة من القرارات وهي أن تغلق كافة المحال، المولات التجارية، المقاهي، دور السينما والمسرح، الكافيهات، والكافيتيريات في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بهدف تلاشي الزحام على المحال والأماكن العامة خلال الأيام الجارية والحد من تفشي فيروس كورونا.

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