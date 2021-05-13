الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزراء خارجية دول وسط أوروبا الخمس يبحثون تعزيز التعاون في أزمة كورونا

كورونا
كورونا

بحث وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الخميس، في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، مع نظرائه من سلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك والمجر سبل تعزيز علاقات التعاون بين الدول الخمس المتجاورة، خاصة في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الخارجية النمساوية، في بيان، أن ضيف الاجتماع لدول وسط أوروبا الخمس كان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.
وأشار البيان إلى اتفاق الوزراء الخمس على أهمية العمل معًا بهدف تسهيل حرية السفر التي طال انتظارها خلال فصل الصيف، فقد أكد الوزير النمساوي "نريد استعادة الحد الأقصى من الحياة الطبيعية لحياة مواطنينا بحلول الصيف".
وأضاف البيان أن جواز السفر الرقمي الأخضر الخاص بكورونا واستمرار توزيع اللقاحات هما الآلية الأهم للوصول إلى استعادة حرية السفر وضمان السفر الآمن.
وأوضح ألكسندر شالينبيرج -بحسب البيان- أنه قبل أن يدخل جواز السفر الأخضر الخاص بـ"كورونا" حيز التنفيذ في جميع أنحاء أوروبا هناك حاجة إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية بسرعة تنظم حرية التنقل لكل المواطنين.
وأضاف شالنبيرج أن مشاركة وزير الخارجية الأوكراني في اجتماع دول وسط أوروبا الخمس تأتي في الوقت المناسب تمامًا في ظل التطورات الأخيرة من تصاعد التوتر في شرق أوكرانيا، لافتا إلى دعم الوزراء الأوروبيين لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها الكاملة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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