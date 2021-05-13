اليابان تخطط لفرض قيود أكثر صرامة لمواجهة كورونا

تخطط الحكومة اليابانية، لفرض قيود أكثر صرامة في مواجهة فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في خمس مقاطعات أخرى، وسط دعوات متزايدة للاستجابة بشكل أسرع لعدد متزايد من الإصابات الناجمة عن سلالات كورونا المتحورة شديدة العدوى، حسبما ذكرت مصادر مطلعة ليوم الخميس.

وقالت المصادر- وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إنه من المتوقع سريان الإجراءات المشددة اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 13 يونيو المقبل في بعض البلديات على أن تشمل إغلاق المطاعم في وقت مبكر.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا للصحفيين إن الحكومة ستتشاور مع الخبراء غدا الجمعة بشأن القرار، مضيفًا أنه سينظر أيضًا فيما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية بشأن مقاطعة هوكايدو، التي شهدت عددًا قياسيًا آخر من حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم.

إصابات اليابان

أعلنت السلطات في اليابان اليوم الخميس، تسجيل 6800 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بالإضافة إلى 101 حالة وفاة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن العدوى مستمرة في التفشي بشكل واسع بأنحاء البلاد رغم حالة الطوارئ المفروضة في العاصمة طوكيو ومقاطعة أوساكا وأربع مقاطعات أخرى، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1010 إصابة جديدة في العاصمة طوكيو وحدها.

يشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء تخطى 661 ألف فيما يزيد إجمالي الوفيات عن 11 ألف حالة وفاة.

ـ ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.