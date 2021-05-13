الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تدعو لوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أكدت روسيا أنها تعمل على تحقيق تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على حل الدولتين، داعية الى مراعاة وضع الأماكن المقدسة بالقدس ووقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الخميس - إن روسيا، باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن للأمم المتحدة وطرفا في رباعية الوسطاء الدوليين المعنيين بالتسوية في الشرق الأوسط، تواصل بالتعاون مع جهات إقليمية ودولية، العمل على تسوية شاملة ومستدامة بالتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تنص على إقامة دولتين وهما فلسطين وإسرائيل.
وأضافت زاخاروفا أن روسيا تستمر في اتصالاتها بشأن هذا الموضوع مع كل الأطراف المعنية على أساس ثنائي ، مشيرة الى أنه تم إدراج هذا الموضوع في أجندة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الحالية إلى موسكو.
وشددت المتحدثة على أن روسيا تدين كل الهجمات على الأهالي المدنيين أيا كانت انتماءاتهم العرقية أو الدينية، وتدعو إلى مراعاة وضع الأماكن المقدسة في القدس، ووقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
 

كان قد استشهد مواطن وأصيب 8 آخرون في غارة إسرائيلية قرب أبراج الندى شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين وفا اليوم ، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة مواطنين في محيط أبراج الندى شمال البلدة، ما أدى لاستشهاد مواطن من سكان عزبة بيت حانون، وإصابة 8 آخرين بجروح مختلفة تم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي في البلدة.

وكان 84 مواطناً استشهدوا وأصيب أكثر من 500 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وفي سياق أخر، اعتقلت قوات الاحتلال أفراد عائلة بالكامل في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، بعد اقتحام منزلهم، وتفتيشه والاعتداء عليهم بالضرب.

تواصل ليل الأربعاء الخميس التصعيد العسكري بين قطاع غزّة وإسرائيل، مع إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر الذي يتعرض لحملة قصف وغارات جوية إسرائيلية دمرت أبنية بكاملها، فيما يحذر العالم من نزاع جديد.

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