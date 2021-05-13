«السياحة والمصايف» تؤكد التزام المواطنين بعدم ارتياد الشواطئ في أول أيام العيد

أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على التزام المواطنين، بشكل كامل اليوم، بتعليمات حظر ارتياد الشواطئ، مشيرًا إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية للمحافظة والتنسيق الكامل مع قوات الأمن في تطبيق خطة الانتشار علي الشواطئ لمنع التجمعات.

وأضاف«رشاد» خلال بيان منذ قليل، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تواصل نشر مراقبيها علي كافة الشواطئ، وتؤكد نجاح خطة منع التجمعات عليها في اليوم الأول من عطلة إجازة عيد الفطر.

وأشار إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ خلال اليوم الأول من عطلة اجازة عيد الفطر ويوجه باستمرار اعمال المرور والمراقبة لكافة شواطئ المحافظة لمنع تجمع المواطنين.

وأغلقت جميع شواطئ الإسكندرية بداية من شاطئ أبو قير شرق الإسكندرية وحتى سيدي كرير بإجمالي 66 شاطئا بنطاق المحافظة.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك. مؤكدا علي تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وشدد المحافظ علي تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطيء ومنع إقامة أى احتفالات أو فاعليات جماهيرية خلال أيام العيد. والاستمرار في الحملات اليومية علي المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودرو السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءاً. مشددا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.