باكستان تناشد مسلمي أوروبا لشجب الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

ناشد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الخميس، 65 مليون مسلم يقيمون في أوروبا للاضطلاع بدور نشط ورفع أصواتهم ضد الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

ونقلت صحيفة اكسبرس تريبيون الباكستانية عن تصريح قريشي خلال حديثه إلى وسائل الإعلام، قوله إن البرلمانيين المسلمين في أوروبا وبريطانيا أصوات مؤثرة وعليهم إثارة قضية فلسطين والتأثير في حل الأزمة المستمرة في فلسطين.



وأضاف أن "باكستان تبذل جهودا لحشد المجتمع الدولي للتدخل من أجل سلامة الفلسطينيين من وحشية القوات الإسرائيلية".



وتابع قائلا إن الأمة الباكستانية بأسرها تقف متحدة وبحزم مع الأشقاء الكشميريين والفلسطينيين لحل قضاياهم.



وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن ما لا يقل عن 67 شخصا قُتلوا في القطاع منذ تصاعد العنف يوم الاثنين. وفي إسرائيل، قال مسؤولون بقطاع الصحة إن ستة قُتلوا.



استشهد مواطن وأصيب 8 آخرون في غارة إسرائيلية قرب أبراج الندى شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين وفا اليوم ، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة مواطنين في محيط أبراج الندى شمال البلدة، ما أدى لاستشهاد مواطن من سكان عزبة بيت حانون، وإصابة 8 آخرين بجروح مختلفة تم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي في البلدة.

وكان 84 مواطناً استشهدوا وأصيب أكثر من 500 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وفي سياق أخر، اعتقلت قوات الاحتلال أفراد عائلة بالكامل في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، بعد اقتحام منزلهم، وتفتيشه والاعتداء عليهم بالضرب.

تواصل ليل الأربعاء الخميس التصعيد العسكري بين قطاع غزّة وإسرائيل، مع إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر الذي يتعرض لحملة قصف وغارات جوية إسرائيلية دمرت أبنية بكاملها، فيما يحذر العالم من نزاع جديد.