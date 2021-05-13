6800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

أعلنت السلطات في اليابان اليوم الخميس، تسجيل 6800 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بالإضافة إلى 101 حالة وفاة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن العدوى مستمرة في التفشي بشكل واسع بأنحاء البلاد رغم حالة الطوارئ المفروضة في العاصمة طوكيو ومقاطعة أوساكا وأربع مقاطعات أخرى، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1010 إصابات جديدة في العاصمة طوكيو وحدها.

يشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء تخطى 661 ألفا فيما يزيد إجمالي الوفيات عن 11 ألف حالة وفاة.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 830 ألفًا و 716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 255 ألفا و 452 حالة، و سجلت حالات التعافي 133 مليونًا و 257 ألفًا و 765 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.