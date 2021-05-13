الإمارات تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر بيونتيك»

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر بيونتيك" لمواجهة جائحة كورونا للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فيأتي هذا الاعتماد كخطوة هامة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا لوقاية هذه الفئة العمرية؛ تأكيدا على نهج الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.



كانت وزارة الصحة أطلقت حملة تطعيم مجانية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين، في إطار الجهود المتواصلة للحدّ من انتشار فيروس كوفيد-19. وتمّ تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحات فيروس كوفيد-19 للسكان في جميع أنحاء الدولة، مما ساهم في تحقيق الهدف المعلن المتمثل في تطعيم نصف السكان المؤهلين بحلول نهاية مارس 2021.



إصابات كورونا في الإمارات

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، تسجيل 1.512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 212.212 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 542.158 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.623 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.474 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 522.356 حالة.

لقاحات فعَّالة

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تتواصل في مختلف مناطق الدولة وسط ثقتنا بالوعي المجتمعي بأهمية الحصول على اللقاح.

وأوضحت أن لقاحات "كوفيد- 19" الأربعة، متوافرة لكل فئات المجتمع وفي مختلف مناطق الدولة بشكل مجاني، مشددًا على سلامتها وفاعليتها الكبيرة، مشيره الي ان النجاح في الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح "كوفيد- 19" يعد ثمرة لرؤية وتوجيهات قيادة الدولة وجهود القطاع الصحي البارزة وكل العاملين ضمن خط الدفاع الأول.