الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

في أول أيام العيد.. إقبال متوسط على دور العرض السينمائي بالإسكندرية

اقبال ضعيف على دور
اقبال ضعيف على دور السينما بالإسكندرية

شهدت دور العرض السينمائي بالإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالا متوسطا خلال حفلات العرض في سينمات وسط المدينة، والتي شهدت توافد  الجمهور واقتصار حفلات العيد على ثلاث حفلات فقط بسبب إغلاق دور العرض السينمائي في التاسعة مساءً.

وشهدت دور السينما استقبال الجمهور بنسبة استيعاب 50% فقط من دور العرض الكبرى، و25% من دور العرض الصغيرى، والاكتفاء بحفلات 10 صباحًا و12 ظهرً و3 مساءً و6 مساءً، وتنافس في موسم عيد الفطر 3 أفلام فقط، وذلك بعد انسحاب وتأجيل عدد من الأفلام بسبب الموجة الثالثة لفيروس كورونا لحين استقرار الأحوال، وعودة فتح دور العرض بشكل كامل بعد انتهاء  مواعيد الإغلاق الجديدة والتي بدأت اعتبارًا من 6 مايو ومن المقررر لها اسبوعين، مع استمرار إجازة عيد الفطر المبارك من 12 حتى 16 مايو الجاري .


ومن جانبه؛ أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك. مؤكدا علي تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وشدد المحافظ علي تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. 

وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطيء ومنع إقامة أى احتفالات أو فاعليات جماهيرية خلال أيام العيد. والاستمرار في الحملات اليومية علي المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودرو السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءاً. مشددا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين. 

اقبال ضعيف على دور السينما بالإسكندرية
اقبال ضعيف على دور السينما بالإسكندرية
اقبال ضعيف على دور السينما بالإسكندرية
اقبال ضعيف على دور السينما بالإسكندرية
اقبال ضعيف على دور السينما بالإسكندرية
اقبال ضعيف على دور السينما بالإسكندرية
دور السينما سينيمات الإسكندرية أفلام العيد سينما وسط البلد الإسكندرية

الأكثر قراءة

د. محمد الباز يكتب: هجمة درامية مرتدة

يقظة قائد قطار تمنع وقوع كارثة بخط محرم بك - مطروح اليوم (فيديو)

«الخماسية لن تتكرر».. 3 أسباب تمنح الأهلى التفوق على صن داونز

«الاختيار 2» الأكثر تفضيلاً بين تترات المسلسلات الرمضانية

الأمن يفحص واقعة إلقاء 3 أطفال «الكركدية» على مواطن أفريقي في المعادي

نزلاء السجون المفرج عنهم للسيسى: «شكرا ياريس.. تعلمنا الدرس جيدا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تثمن جهود مصر لخفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

باكستان تناشد مسلمي أوروبا لشجب الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

«رعاية التهدئة».. «العربية»: مصر حذرت إسرائيل من شن عملية برية ضد غزة