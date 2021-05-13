في أول أيام العيد.. إقبال متوسط على دور العرض السينمائي بالإسكندرية

شهدت دور العرض السينمائي بالإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالا متوسطا خلال حفلات العرض في سينمات وسط المدينة، والتي شهدت توافد الجمهور واقتصار حفلات العيد على ثلاث حفلات فقط بسبب إغلاق دور العرض السينمائي في التاسعة مساءً.

وشهدت دور السينما استقبال الجمهور بنسبة استيعاب 50% فقط من دور العرض الكبرى، و25% من دور العرض الصغيرى، والاكتفاء بحفلات 10 صباحًا و12 ظهرً و3 مساءً و6 مساءً، وتنافس في موسم عيد الفطر 3 أفلام فقط، وذلك بعد انسحاب وتأجيل عدد من الأفلام بسبب الموجة الثالثة لفيروس كورونا لحين استقرار الأحوال، وعودة فتح دور العرض بشكل كامل بعد انتهاء مواعيد الإغلاق الجديدة والتي بدأت اعتبارًا من 6 مايو ومن المقررر لها اسبوعين، مع استمرار إجازة عيد الفطر المبارك من 12 حتى 16 مايو الجاري .



ومن جانبه؛ أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك. مؤكدا علي تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وشدد المحافظ علي تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.



وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطيء ومنع إقامة أى احتفالات أو فاعليات جماهيرية خلال أيام العيد. والاستمرار في الحملات اليومية علي المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودرو السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءاً. مشددا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

اقبال ضعيف على دور السينما بالإسكندرية

اقبال ضعيف على دور السينما بالإسكندرية