«الغزاوي»: مصر تنفذ خطة طموحة للتحول لمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية

قال الخبير الاقتصادي إبراهيم الغزاوي، إن الحكومة جادة في تنمية صناعة السيارات في مصر.

وأضاف الغزاوي في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحكومة تعمل علي تنمية الصناعة المحلية في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

وأوضح الغزاوي أن قطاع الأعمال العام تنفذ خطة طموحة للمساهمة في تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.

وقام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بزيارة إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وتفقد الوزير، خلال الزيارة، السيارة E70 الكهربائية كاملة الصنع في شركة دونج فونج بالصين و التي تم استيراد 13 منها لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، و تعتبر هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات و التي ستحمل علامتها "نصر" المعروفة.

ومن المقرر البدء في الاختبارات أول يونيو المقبل لفترة ٣ شهور.

و ناقش الوزير مع العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات المهندس هاني الخولي، والإدارة التنفيذية للشركة، بعض التفاصيل الخاصة بشحن الكهرباء من خلال مختلف أنواع الشواحن المتوفرة من خلال المحطات العامة الحالية ويبلغ عددها حوالي ٧٥ محطة مخطط زيادتها إلى 3000 محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة E70.

وجدد التأكيد على أن التوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يأتي في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتحقيق استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية وتوطين هذه الصناعة ذات التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواكبة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.

وأشار السيد الوزير إلى أنه من المستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.