الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بتصوير «فيديو البلطجة» بالزيتون

حبس
حبس

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالبلطجة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حو ل الواقعة.

 

كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على تطبيق "تيك توك" متضمنًا مقطعين فيديو يظهر خلال أحد الأشخاص داخل أحد المحال التجارية فى الزيتون (بالقاهرة) يدعى خلاله بوجود مستحقات مالية له لدى آخر والتهديد بعدم الخروج من المحل إلا عقب حضور الأجهزة الأمنية وحصوله على مستحقاته المالية، والمقطع الآخر يتضمن تواجد المذكور بصحبته أحد الأشخاص والادعاء بممارستهما البلطجة وقدرتهما على إعادة حقوق المواطنين بالطرق غير الشرعية.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان تصوير مقطع الفيديو الأول، وتبين أنه محل ملابس، وباستكمال الفحص والتحريات أمكن تحديد القائمين على نشر مقطعى الفيديو المشار إليهما وتبين أنهما شخصين، "لأحدهما معلومات جنائية".

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص، حول محل الملابس المشار إليه قام بالدخول عنوة وتصوير مقاطع الفيديو لتهديد الأخير واسترداد مستحقاته المالية، وأيد الثانى ما أقر به الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضرًا بالواقعة.

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حبس المتهمين بتصوير «فيديو البلطجة» بالزيتون

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