34 وفاة و1064 إصابة جديدة بكورونا في كرواتيا

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الخميس، تسجيل ألف و64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 348 ألفا و158 مُصابًا.

وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، نقلًا عن فريق إدارة أزمة "كورونا"، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7 آلاف و623 حالة وفاة عقب تسجيل 34 وفاة جديدة.

وأضافت أن عدد المُتعافين من المرض بلغ حتى الآن 332 ألفا و839 متعافيًا، عقب تسجيل ألف و281 حالة تعاف جديدة.

ويُشار إلى أن كرواتيا أجرت على مدار أمس 7 آلاف و501 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" ليصل الإجمالي إلى مليون و 906 آلاف و407 اختبارات منذ بدء تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.