يحتوي على العديد من الفيتامينات.. فوائد الترمس وسعراته الحرارية

فوائد الترمس وقيمته الغذائية

يعد الترمس من البقوليات الأكثر انتشاراً في دول البحر المتوسط، ويتواجد في أماكن محددة من الولايات المتحدة الأمريكية، مثل: أمريكا الجنوبية، ويصنف تحت عائلة الفوليات، وتتم زراعته في الكثير من البلاد العربية على اختلاف أنواعه، مثل: الترمس الحلو، والترمس المر، والسعري، والطفري، والأبيض، والكبريتي، والفضي، والقزم، والعصاري، والشجيري، ويقبل نسبة كبيرة من الأفراد على تناوله لمذاقه الطيب، وما يمد به الجسم من فوائد؛ إذ يحتوي على فيتامينات ب المركبة، والبروتينات، والألياف، والمعادن الأساسية.



ـ عدد السعرات الحرارية في الترمس



تختلف السعرات الحرارية في الترمس وفقاً لطريقة تناوله، والكمية المتناولة، والإضافات عليه، وهي كالتالي:



يحتوي كل 100ج من الترمس على 420 سعرة حرارية، و4.9ج من الدهون.



يحتوي كوب من الترمس المطبوخ على 198 سعرة حرارية، منها 26ج من البروتينات، و16.4 من الكربوهيدرات.



يحتوي كل 100ج من الترمس المطبوخ دون ملح أو المسلوق على إجمالي سعرات حرارية يبلغ 128.08؛ منها 26.28 دهون، و39.52 كربوهيدرات، و62.28 بروتينات.



ـ القيمة الغذائية للترمس



يصنف الترمس من البقوليات التي تتميز بقيم غذائية مرتفعة، حيث يحتوي كل 100ج من الترمس المطبوخ دون إضافة ملح، أو الترمس المسلوق؛ على كل مما يلي:



كالوري: 119.



بروتين: 15.57ج.



دهون: 2.92ج.



كربوهيدرات: 9.88ج.



كالسيوم: 51ملجم.



حديد: 1.2ملجم.



صوديوم: 4ملجم.



فيتامين ج: 1.1ملجم.



حمض الفوليك: 59ميكروجرام.



وغيرها من الفيتامينات



أهم فوائد الترمس لصحة الجسم



يعد الترمس من الأغذية المناسبة لفئة الرياضيين والنباتيين، ويعود ذلك إلى أنه من المصادر الغنية بالبروتينات، بالإضافة إلى أنه مناسب للأفراد الذين يعانون من حساسية القمح نظراً إلى أنه لا يحتوي على مادة الجلوتين.



يعد مصدر غني بالفيتامينات، مثل: فيتامين أ، وب، ج، بالإضافة إلى الزيوت المغذية والمعادن والبروتينات، والتي تعمل جميعها على تعزيز أداء العمليات الحيوية بالجسم، وتقوي من جهاز المناعة.



يعتبر من المصادر الغنية بالزنك والمنجنيز، واللذان يعتبران من العناصر المهمة في تقوية جهاز المناعة، وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة.



يحتوي على معدل من المواد المضادة للأكسدة والسيلينيوم، واللذان يعملان على مكافحة الجذور الحرة والخلايا التالفة داخل الجسم.



يلعب دوراً فعالاً في التقليل من مستوى الكوليسترول والسكر في الدم.



يعمل على تحسين صحة الشرايين والقلب، وبالتالي يساعد في الوقاية من التعرض لسكتة قلبية وأمراض القلب المختلفة.



يعد مصدراً لكل من الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والمنجنيز، وبالتالي يساعد من تحسين صحة الغضاريف والعظام، وزيادة كثافة العظام.



يصنف الترمس من البقوليات المدرة للبول، والتي تحسن من الجهاز الهضمي في الجسم؛ وذلك بفضل احتوائه على معدل مرتفع من الألياف الغذائية والمعادن التي تعمل على الوقاية من أعراض القولون العصبي، والإمساك.



يمنح الفرد شعوراً بالامتلاء والشبع، مما يقلل من كميات الوجبات المتناولة خلال اليوم، وبالتالي خسارة الوزن.



يساعد في تنظيم معدلات السكر في الدم، الأمر الذي يقلل من فرص الإصابة بالسكري.



يساعد في إصلاح الأنسجة بسبب احتوائه على البروتين، كما يحتوي على أحماض أمينية تساعد في تشكل اللبنات الأساسية للبروتين، وتكون خلايا الجسم، والأسنان، والعظام.



يعد من المصادر الغنية بالثيامين التي تساعد في استقلاب الكربوهيدرات، وحرق الدهون، وتحسين عملية الأيض.



