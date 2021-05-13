«قصة صورة» لـ سعد الدين وهبة من كواليس تصوير فيلم «الحرام»

كشف الناقد الفني محمود عبد الشكور، عن صورة من كواليس تصوير فيلم "الحرام" للفنانة فاتن حمامة، وهو فيلم دراما مصري من إنتاج عام 1965، وقصة الأديب الراحل يوسف إدريس.

وظهرت الفنانة فاتن حمامة في الصورة وهي تشرح وجهة نظرها للمخرج هنري بركات، أو كما كانت تناديه “أونريه”، ويستمع لهما كاتب السيناريو سعد الدين وهبة؛ وذلك بحسب "عبد الشكور" عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تدور قصة فيلم "الحرام" حول عزيزة وزوجها عبد الله اللذين يعملان ضمن عمال التراحيل، يصاب الزوج بالمرض الذي يقعده عن العمل، يشتاق الزوج ذات يوم إلى البطاطا فتذهب عزيزة لتقتلعها من الأرض، يفاجئها أحد شباب القرية فيعتدي عليها وتحمل وتنجح في إخفاء حملها عن الأعين، فمعروف أن علاقتها الزوجية معدومة بسبب مرض زوجها، وعندما تلد مولودها تخاف أن يفضحها صراخه فتقتله دون وعي وهي تحاول أن تسكته، تعود إلى العمل متحملة آلام جسدها ولكنها تصاب بحمى النفاس وتموت.

ويشارك في بطولة فيلم الحرام بجانب فاتن حمامة، كل من عبد الله غيث، وزكي رستم، وكان قد تم ترشيح الفيلم لنيل جائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي عام 1965، كما تم تصنيفه في المركز الخامس ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد.

حقق فيلم "الحرام" نجاحا كبيرا، وكتبت عنه جريدة لوموند الفرنسية، وقالت: "لقد أثار فيلم الحرام للمخرج بركات اهتماما خاصا.. كان من الممكن لهذا الفيلم أن يكون مجرد فيلم ميلودرامي، إلا أن المخرج لم يقع في هذا الخطأ، لماذا؟ لأنه حافظ على الواقعية في الفيلم.. إنه يعطينا سجلا للحياة اليومية في قرية صغيرة.. وتصوير البطلة يعكس باستمرار ما يعانيه هذا المجتمع، فهي رمز للمجموعة وهذا هو ما أعجبنا في الحرام".