الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

صن داونز يتوعد: سنلعب في القاهرة من أجل الفوز

صن داونز والاهلي
صن داونز والاهلي

 أكد رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، أن غياب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي سيمثل الخسارة الأكبر للفريق الأحمر.

وقال مدرب صن داونز في تصريحات صحفية لـ"أي ديسكي تايمز"، إن غياب معلول عن المشاركة مع الأهلي تعد الخسارة الأبرز للفريق، حيث إنه لاعب لا يمكن تعويضه في جميع أنحاء القارة.

وعن المباراة بشكل عام، أكد أن فريقه ذهب إلى القاهرة من أجل تحقيق الفوز ولا بديل عنه، مشددًا أن ذلك تطلب عملاً كبيرًا في الفترة الماضية، وطامحًا في التفوق تكتيكًا على النادي الأهلي على أرضية ملعب المباراة.

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