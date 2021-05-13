الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين بعيد الفطر المبارك

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وتبادلا خلال الاتصال التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يُعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والعزة والرفعة.

كما تقدم شيخ الأزهر الشريف، في وقت سابق بأطيب التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيد  هذه المناسبات على أمتنا الإسلامية بكل الخير والأمن والسلام.

وأعرب الإمام الأكبر في هذه المناسبة المباركة عن أمله في أن يعم السلام كل دول العالم، وأن ينعم الجميع بالأمن والاستقرار والسلامة من الجوائح، وأن تمر هذه المناسبة المباركة على أبناء الشعب الفلسطيني الصامد وهم في أمن وأمان وسلام من إرهاب صهيوني أبى أن يحيا إلا على حقوق ودماء الأبرياء.

ودعا شيخ الأزهر إلى اغتنام فرحة العيد، بإدخال الفرح والسرور على غير القادرين والمستضعفين والمحتاجين، سائلًا الله -تعالى- أنْ يُعيد هذه الأيام الطيبة على بلادنا الغالية وهي في تقدمٍ ورخاء، وأن يُنعم على الأمة العربية والإسلامية بالوحدة والرفعة والسلام.

شيخ الأزهر ملك البحرين عيد الفطر الرئيس السيسي تهنئة المسلمين

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