تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة 2021 عبر نايل سات
تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة ، تصدر محركات البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة من قبل مشاهدي ومعجبي MBC Bollywood لإذاعة الأفلام والمسلسلات والبرامج الهندية لتلقي نفسك بالهند بكل اهتماتها وأفلامها الحصرية ومسلسلاتها المتنوعة أيضا.
وانطلقت قناة ام بي سي بوليود MBC Bollywood في يوم 26 أكتوبر من العام 2013 حيث انها تابعة لمجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط المملوكة لرجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، من خلال النجمة الهندية الشهيرة كارينا كابور، التي شاركت في حفل إطلاق القناة عبر أولى حلقات البث المباشر لبرنامج المواهب العربية " Arabs Got Talent " في لبنان، لتفتتح القناة بفيلم "طالما أنا حي" للنجمتين كاترينا كيف وأنوشكا شارما وشاه روخ خان، وكانت القناة قد اختارت الفيل كأول شعار لها عند انطلاقتها.
تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة
وتنشر الدستور في ضوء خدامتها المتنوعه اليوم الخميس 13-5-2021، تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة ، ويرجع ذلك الاهتمام من قبل عشاق الأفلام والمسلسلات الهندية.
تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة
تردد قناة ام بي سي بوليوود على نايل سات
التردد: 11938
الاستقطاب: عمودي
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 4/3
القمر الصناعي نايل سات
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تردد قناة ام بي سي بوليوود MBC Bollywood
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