الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة 2021 عبر نايل سات

MBC Bollywood
MBC Bollywood

تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة ، تصدر محركات البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة من قبل مشاهدي ومعجبي MBC Bollywood لإذاعة الأفلام والمسلسلات والبرامج الهندية لتلقي نفسك بالهند بكل اهتماتها وأفلامها الحصرية ومسلسلاتها المتنوعة أيضا.


وانطلقت قناة ام بي سي بوليود MBC Bollywood  في يوم 26 أكتوبر من العام 2013 حيث انها تابعة لمجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط المملوكة لرجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، من خلال النجمة الهندية الشهيرة كارينا كابور، التي شاركت في حفل إطلاق القناة عبر أولى حلقات البث المباشر لبرنامج المواهب العربية " Arabs Got Talent " في لبنان، لتفتتح القناة بفيلم "طالما أنا حي" للنجمتين كاترينا كيف وأنوشكا شارما وشاه روخ خان، وكانت القناة قد اختارت الفيل كأول شعار لها عند انطلاقتها.

 

تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة

وتنشر الدستور في ضوء خدامتها المتنوعه اليوم الخميس 13-5-2021، تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة ، ويرجع ذلك الاهتمام من قبل عشاق الأفلام والمسلسلات الهندية.


تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة

 

تردد قناة ام بي سي بوليوود على نايل سات
التردد: 11938
الاستقطاب: عمودي
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 4/3
القمر الصناعي نايل سات

 

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عربسات بدر 7
التردد: 11270 MHz
الاستقطاب: عمودي V
معدل الرمز: 27500
التصحيح: 5/6
التشفير: مفتوحة

نايلسات E8WB
التردد: 11470 MHz
الاستقطاب: عامودي V
معدل الرمز: 27500
التصحيح: 5/6

تردد قناة ام بي سي بوليوود MBC Bollywood

نايلسات E7WA
التردد: 11559 MHz
الاستقطاب: عامودي V
معدل الرمز: 27500
التصحيح: 5/6
التشفير: مفتوح

عربسات بدر5
التردد: 12284 MHz
الاستقطاب: عامودي V
معدل الرمز: 27500
التصحيح: 5/6

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