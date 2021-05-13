حملات لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات في عيد الفطر بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

يأتي هذا تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء واستمرار حملات تطبيق غلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءا حتى 21 مايو.

وأشار إلى تكليف الأجهزة التنفيذية بالمرور والمتابعة الميدانية لتنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية وتنفيذ القانون وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تستهدف منع انتشار فيروس كورونا وتنفيذ القرارات الصارمة التي أقرها مجلس الوزراء لمنع التجمعات حيث نفذت الوحدات المحلية عدة حملات للتأكد من غلق كافة الحدائق مؤكدا أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة المواطن التي تعد خطا أحمر لافتًا أنه يتابع بشكل يومي الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها في جميع المراكز والأحياء للتأكد من استمرار غلق كافة الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

كما شدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع الكافيهات والمولات التجارية التى تخالف قرارات الدولة الخاصة بالمواعيد الجديدة ومتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين موجها مديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فوراً.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين منع التجمعات والالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحتهم مشيراً الى استمرار الغلق الكامل لأية حدائق عامة أو متنزهات وأية أماكن قد تشهد تجمعات أو التي بها مراكب نيلية وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء ومنع الاحتفالات خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا ومنع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة بالتعاون مع مديرية الأمن معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

غلق الحدائق والمتنزهات

غلق الحدائق والمتنزهات

غلق الحدائق والمتنزهات

غلق الحدائق والمتنزهات