الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات في عيد الفطر بأسيوط

غلق الحدائق والمتنزهات
غلق الحدائق والمتنزهات

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

يأتي هذا تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء واستمرار حملات تطبيق غلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءا حتى 21 مايو.

وأشار إلى تكليف الأجهزة التنفيذية بالمرور والمتابعة الميدانية لتنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية وتنفيذ القانون وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تستهدف منع انتشار فيروس كورونا وتنفيذ القرارات الصارمة التي أقرها مجلس الوزراء لمنع التجمعات حيث نفذت الوحدات المحلية عدة حملات للتأكد من غلق كافة الحدائق مؤكدا أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة المواطن التي تعد خطا أحمر لافتًا أنه يتابع بشكل يومي الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها في جميع المراكز والأحياء للتأكد من استمرار غلق كافة الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

كما شدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع الكافيهات والمولات التجارية التى تخالف قرارات الدولة الخاصة بالمواعيد الجديدة ومتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين موجها مديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فوراً.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين منع التجمعات والالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحتهم  مشيراً الى استمرار الغلق الكامل لأية حدائق عامة أو متنزهات وأية أماكن قد تشهد تجمعات أو التي بها مراكب نيلية وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء ومنع الاحتفالات خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا ومنع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة بالتعاون مع مديرية الأمن معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

غلق الحدائق والمتنزهات
غلق الحدائق والمتنزهات
غلق الحدائق والمتنزهات
غلق الحدائق والمتنزهات
غلق الحدائق والمتنزهات
غلق الحدائق والمتنزهات
غلق الحدائق والمتنزهات
غلق الحدائق والمتنزهات
غلق الحدائق والمتنزهات
غلق الحدائق والمتنزهات
اسيوط محافظة مجلس الوزراء اجراءات المواطنين محافظ أسيوط اللجنة العليا احتفالات فيروس كورونا رئيس مجلس الوزراء اللواء عصام سعد قرارات الدولة مواجهة فيروس كورونا

الأكثر قراءة

د. محمد الباز يكتب: هجمة درامية مرتدة

يقظة قائد قطار تمنع وقوع كارثة بخط محرم بك - مطروح اليوم (فيديو)

«الخماسية لن تتكرر».. 3 أسباب تمنح الأهلى التفوق على صن داونز

«الاختيار 2» الأكثر تفضيلاً بين تترات المسلسلات الرمضانية

الأمن يفحص واقعة إلقاء 3 أطفال «الكركدية» على مواطن أفريقي في المعادي

نزلاء السجون المفرج عنهم للسيسى: «شكرا ياريس.. تعلمنا الدرس جيدا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تثمن جهود مصر لخفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

باكستان تناشد مسلمي أوروبا لشجب الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

«رعاية التهدئة».. «العربية»: مصر حذرت إسرائيل من شن عملية برية ضد غزة