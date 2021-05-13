الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يزور مستشفيات الإيمان العام والشاملة لتهنئة المرضى بالعيد

جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، المستشفيات العامة للاطمئنان على استعداداتها لعيد الفطر المبارك وتقديم التهنئة للمرضى ولجميع العاملين والأطباء بمناسبة عيد الفطر المبارك وتقديم الهدايا العينية والنقدية للمرضى.

كما اطمئن محافظ أسيوط على الخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق الالتزام الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة فيروس كورونا.

رافقه خلال الزيارة المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة ومجدي نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية ومحمد بشير رئيس حي غرب.

حيث بدأ المحافظ جولته بزيارة مستشفى الإيمان العام بالأربعين بحي غرب وقدم التهنئة للدكتور محمد جمال مدير المستشفى والأطباء وطاقم التمريض بالعيد كما زار المرضى بأقسام الجراحة والأقسام الداخلية وتابع حالتهم مع الأطباء واستمع إليهم للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم وقدم لهم الهدايا العينية والمادية مهنئاً بعيد الفطر المبارك كما اطمئن على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم على جميع الأقسام.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مستشفى أسيوط العام "الشاملة" بميدان المجذوب بحي غرب للوقوف على استعدادها وجاهزيتها لاستقبال المرضى أثناء العيد مقدمًا التهنئة للمتواجدين بالمستشفى ولجميع العاملين والفريق الطبي والتمريض بعيد الفطر المبارك مشددًا علي تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات المحددة للتشغيل والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل ووضع خطط كاملة للتعامل والتشغيل مؤكدا أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية تعلم على مدار 24 ساعة وعلى اتصال دائم بغرفة عمليات الطورائ بالمديرية وغرف عمليات الإدارات الصحية والمستشفيات مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين مؤكدًا على درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف أيضا وتجهيز عدد كافي من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.

جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
اسيوط محافظة الداخلية مستشفيات وزارة الصحة اجراءات محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة التضامن الاجتماعي فيروس كورونا عيد الفطر المستشفيات اللواء عصام سعد

الأكثر قراءة

د. محمد الباز يكتب: هجمة درامية مرتدة

يقظة قائد قطار تمنع وقوع كارثة بخط محرم بك - مطروح اليوم (فيديو)

«الخماسية لن تتكرر».. 3 أسباب تمنح الأهلى التفوق على صن داونز

«الاختيار 2» الأكثر تفضيلاً بين تترات المسلسلات الرمضانية

الأمن يفحص واقعة إلقاء 3 أطفال «الكركدية» على مواطن أفريقي في المعادي

نزلاء السجون المفرج عنهم للسيسى: «شكرا ياريس.. تعلمنا الدرس جيدا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تثمن جهود مصر لخفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

باكستان تناشد مسلمي أوروبا لشجب الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

«رعاية التهدئة».. «العربية»: مصر حذرت إسرائيل من شن عملية برية ضد غزة