محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار غلق الحدائق والشواطئ في أول أيام عيد الفطر

محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطي في اولي أيام عيد الفطر ضمن الاجراءات الاحترازية

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية تنفيذ قرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة والشواطي خلال إجازة عيد الفطر المبارك للحد من التجمعات وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن ولمواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالمتابعة الكاملة لقرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للمرور الدائم والمستمر على مدار اليوم للتأكد من تنفيذ قرار الغلق أمام المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا على استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين.

وناشد اللواء عادل الغضبان المواطنين بعدم الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات والشواطي حفاظاً على صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، والتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والتغلب مع منع إقامة أى احتفالات أو فاعليات جماهيرية خلال أيام العيد.



وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه وجه الأجهزة التنفيذية بالأحياء بتكثيف أعمال النظافة علي مدار اليوم اليوم والعمل ب ٣ ورديات للرفع الفوري لأي تجمعات للقمامة والمخلفات حرصا علي صحة المواطنين.موكدا علي أهمية قيام المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ووضع القمامة في الأماكن المخصصة لها.



وأضاف المحافظ أن هناك متابعة دائمة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تستهدف منع انتشار فيروس كورونا وتنفيذ القرارات التي أقرتها اللجنه العليا لإدارة أزمة كورونا مؤكدا أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة المواطن، لافتًا أنه يتابع بشكل يومي الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها في جميع الأحياء للتأكد من استمرار غلق كافة الحدائق والمتنزهات والشواطي ومنع التجمعات وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.وكذلك أعمال التطهير والتعقيم التي تقوم بها المحافظة في كافة الهيئات والمناطق، مناشدا المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس وحرصا على سلامتهم.