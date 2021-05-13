الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مقالات

لسه زي ما هي

مظاهر كتير، وإجراءات أكتر، اتعملت في عالم كرة القدم، آخر عشرين سنة، وكلها تصب في الاحتفاء بـ الأرقام الضخمة المجمعة، والتغاضي عن تفاصيلها، وكيفية تحقيقها، وذكرنا أمور كتير في هذا الصدد، كل دا أدى في النهاية لـ إيه؟
أدى إلى تعود سماع الأرقام الكبيرة، بقى الكلام بـ المئات، ولما يقل أوي يبقى بـ العشرات، بس ممكن يوصل لـ الآلاف، 759 هدف، 845 مباراة، التعادل رقم 247، الفوز رقم 1100، وهكذا وهكذا.
مع التعود على الأرقام دي، فقد الجمهور "الحساسية"، وفقد معاها قدراته، على إدراك التميز في أرقام تبدو صغيرة، أو القدرة على التقييم بـ شكل طبيعي.
هذه الأمور، الحساسية والإدراك والتقييم، أساسا ما كانتش هايلة عند جمهور الكورة، بس كان بـ يوزن بـ السليقة كدا، فـ كان لسه قادر "يستطعم" الأرقام، إنما في الهردبيس اللي حاصل دا، بقى 16 هدف زي 17 زي 20، كلها أرقام تافهة.
72 زي 84، مش فرق كبير يعني، ويزداد الامر فداحة، لما نتكلم عن النسبة والمعدلات، لـ إنه أساسا الجمهور ما كانش معتاد الحديث بيها، ولا رصدها، وخلينا نركز في الأهداف.
هل ظهور الأرقام الكبيرة دي، وانتشارها، معناها إنه الموضوع كبر، ومعدلات التهديف زادت، أو إنها زادت في أوروبا والدول المتقدمة، وسابونا لـ التخلف بتاعنا، وأرقامنا التافهة، بـ اختصار: هل الهدافين بقوا بـ يسجلوا "أكتر" بـ ما فيهم رونالدو شخصيا؟
تعالى نختبر، نبص بصة على أحدث نسخة من بعض الدوريات: الدوري المصري، معدل التهديف 2.21 هدف لـ كل مباراة. الدوري الإنجليزي 2.73 هدف، الدوري الأسباني 2.40 هدف، الدوري الفرنسي 2.73 هدف، الدوري الألماني 3.05 هدف، الدوري الإيطالي 3.05 هدف، الدوري السعودي 2.68 هدف، الدوري الياباني 2.83 هدف.
الله!
ما هي نفس المعدلات اللي عارفينها من زمان، وبـ نفس الترتيب كمان، هـ نتكلم كتير عن هذه المعدلات، بس مفيش حاجة اختلفت تقريبا. 
طب ما يمكن يكون اللي زاد، هو قدرات بعض اللاعبين الطفرات، برضه تعالى نختبر، نشوف كريستيانو رونالدو مثلا في دوري الأبطال: هو مسجل 134 هدف، ودا رقم أسطوري محدش كان يحلم إنه يقرب منه، كويس، معدله في التهديف بقى كام؟ 
المعدل هو 0.77 هدف في المباراة، وهو رقم متميز جدا، أكثر من متميز كمان، لكنه مش خارق لما نتكلم في مستوى الهدافين الكبار لـ البطولة الضخمة، وهو مش الأعلي طبعا.
رونالدو محقق نفس معدل فان نيستلروي مثلا، وأقل من معدل أكتر من لاعب، وعندنا جيرد مولر مثلا معدله 0.95. 
طيب، هل دا معناه إنه رونالدو ما عملش إضافة؟ أو ما حققش حاجة؟
لا خالص، لكن السؤال هو: ما الذي حققه؟ مش السؤال: هو كويس ولا وحش؟ مش هو غالب ولا مغلوب؟
اللي بـ أفهمه هو إن قدرته على التسجيل زي زملاته السفاحين، لكن قدرته على "المشاركة"، لا يضاهيه فيها أحد، الراجل قادر يلعب كل الماتشات، في كل المنافسات، أو بـ دون منافسات، من غير ما كفاءته تقل.
اللي هو نفس ذات نفس الموبايل، بـ ذات نفس الإمكانيات، بـ ذات نفس الحالة، بس بـ يقعد مدة طويلة جدا، من غير ما يفصل شحن، ودي معجزة، لكنها معجزة بدنية مش فنية، ومش هـ تغير المعادلة.
غايته، اللي عايز أقوله إنه الكورة لسه ما اتغيرتش، لا هنا ولا هناك، ومفيش طفرة حصلت، فـ الحاجات قيمتها زي ما هي، ولسه الهدف الواحد له وزنه وله أهميته، والأهداف ما بقيتش بـ الشقلة، وما أعتقدش دا هـ يتغير، طول ما إحنا عايشين

الأكثر قراءة

د. محمد الباز يكتب: هجمة درامية مرتدة

مؤلف «إحنا مش بتوع حداد»: استمر التحضير 3 أيام والفكرة جاءت بشكل مفاجئ

أنا طبيبة وأم.. حكايات طبيبات وممرضات يقضين العيد بعيدا عن أطفالهن

القائمة النهائية لأفلام موسم عيد الفطر 2021.. الكوميديا تسيطر على السينمات

«رعاية التهدئة».. «العربية»: مصر حذرت إسرائيل من شن عملية برية ضد غزة

وزير المالية: إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الأمصال والأدوية فور وصولها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

محمود عباس يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين

رئيس وزراء العراق يدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

استشهاد مواطن وإصابة 8 آخرين في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة