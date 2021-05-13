قبل ترويجها.. سقوط 6 تجار مخدرات بـ«190 طربة حشيش» في 3 محافظات

شن ضباط مكافحة المخدرات عدة حملات أمنية على عددًا من تجارة المخدرات، تزامنًا من الاحتفال بعيد الفطر، وتمكنت الحملات من إلقاء القبض على عدد من العاطلين، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهم، لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، بطريقة غير مشروعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، ومختلف مديريات الأمن، من ضبط «60 طربة من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفى محمول»، بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية، بنطاق مديرية أمن الجيزة.

كما تم ضبط «70 طربة من مخدر الحشيش، سلاح أبيض «مطواة»، مبلغ مالى، هاتفى محمول»، بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.

ونجحت الحملات من ضبط «60 طربة من مخدر الحشيش، سلاح أبيض «مطواة»، مبلغ مالى، هاتفى محمول» بحوزة شخصين، بنطاق مديرية أمن الدقهلية.