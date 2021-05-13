الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عيدك عيدنا».. توزيع هدايا على الأطفال بالمترو ومحطة مصر

حملة هنفرح أولادنا
حملة هنفرح أولادنا

أطلقت الوزارة حملة "عيدك عيدنا هنفرح أولادنا" من خلال توزيع عدد 7600 من الهدايا الرمزية على الأطفال الأولاد والبنات داخل محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد بالتنسيق مع بنك الكساء المصري وبنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية  وذلك خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب بيان شركة المترو، وشملت الحملة توزيع عدد من الهدايا على مرتادي محطات مترو الأنفاق بمحطة الشهداء التبادلية بالخطين الأول والثاني بحضور العميد حسام السيسي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل وبالتنسيق مع كلا من المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

وقام أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق بالتنسيق مع كلا من فريق عمل بنك الكساء المصري وبنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية لتوزيع عدد 6000 هدية رمزية للأطفال الأولاد كابات عليها علم مصر والبنات إكسسوارات أثناء تواجدهم مع ذويهم أول أيام عيد الفطر المبارك داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق حيث إن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية للخطوط الثلاثة للمترو والأكثر كثافة بواقع ألفين بكل محطة (الشهداء- أنور السادات- العتبة).

كما قامت إدارة العلاقات العامة بالسكة الحديد بالتنسيق مع فريق عمل بنك الكساء المصري وبنك الطعام المصري وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية لتوزيع عدد ألف وستمائة هدية رمزية للأطفال الأولاد والبنات بمحطة مصر برمسيس أثناء تواجدهم مع ذويهم أول أيام عيد الفطر المبارك بالمحطات وداخل القطارات.

حملة أولادنا المترو السكة الحديد العيد

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