الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقان زكى بطوخ

مصرع شخصين صدمهما
مصرع شخصين صدمهما قطار أثناء عبورهما

لقى شخصان مصرعهما صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقان زكي بطوخ، بمحافظة القليوبية، بدراجة نارية.

 

البداية عندما تلقى مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بدراجة نارية على مزلقان زكي دائرة المركز، وتم إخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، وانتقل المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، وسيارات الإسعاف لمكان الحادثة.

 

وتبين مصرع كل من «ع. ع. ع»، 21 عاما، و«ع. م. أ»، 23 عاما، أثناء قيامهما بعبور المزلقان يستقلان دراجة نارية أثناء غلق بوابة المزلقان، وقاما برفع البوابة والعبور فصدمهما القطار، ولقيا مصرعهما.

 

تم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأكثر قراءة

د. محمد الباز يكتب: هجمة درامية مرتدة

إليك التفاصيل.. صيغة تكبيرات العيد الصغير 2021

مؤلف «إحنا مش بتوع حداد»: استمر التحضير 3 أيام والفكرة جاءت بشكل مفاجئ

أنا طبيبة وأم.. حكايات طبيبات وممرضات يقضين العيد بعيدا عن أطفالهن

القائمة النهائية لأفلام موسم عيد الفطر 2021.. الكوميديا تسيطر على السينمات

تقرير يكشف أضرار انسحاب الشركة المصنعة لطائرات «F16» من العراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

«رعاية التهدئة».. «العربية»: مصر حذرت إسرائيل من شن عملية برية ضد غزة

محمود عباس يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين

رئيس وزراء العراق يدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية