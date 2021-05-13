مصرع شخصين صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقان زكى بطوخ

لقى شخصان مصرعهما صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقان زكي بطوخ، بمحافظة القليوبية، بدراجة نارية.

البداية عندما تلقى مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بدراجة نارية على مزلقان زكي دائرة المركز، وتم إخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، وانتقل المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، وسيارات الإسعاف لمكان الحادثة.

وتبين مصرع كل من «ع. ع. ع»، 21 عاما، و«ع. م. أ»، 23 عاما، أثناء قيامهما بعبور المزلقان يستقلان دراجة نارية أثناء غلق بوابة المزلقان، وقاما برفع البوابة والعبور فصدمهما القطار، ولقيا مصرعهما.

تم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.