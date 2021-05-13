الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتفقد الأطقم الطبية المناوبة في أول أيام عيد الفطر

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يتفقد الأطقم الطبية

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ظهر اليوم، عددا من مستشفيات أسيوط الجامعية وذلك لزيارة الأطقم الطبية المناوبة فى أول أيام عيد الفطر المبارك بمختلف أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية.
رافقه خلالها الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة ، والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعى الرئيسي.


وصرح الدكتور طارق الجمال أن زيارته استهدفت زيارة الأطقم الطبية المناوبة وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأشاد بجهدهم المخلص والدءوب فى خدمة المرضى على مدار العام بصفة عامة وفى أيام الأعياد والمناسبات بصفة خاصة وهو العمل الذى تعاظم دوره وأهميته فى ظل انتشار جائحة كورونا.
وأشار إلى اطمئنانه خلال الجولة  على انتظام الخدمة الطبية المقدمة وحسن سيرها  بمختلف أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية.
وأشاد رئيس الجامعة بالتزام أفراد الأطقم الطبية بالإجراءات الاحترازية المعلنة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة المرضى والمترددين على الأقسام الطبية المختلفة، منوهاً أن تردد على قسم الاستقبال العام 16 حالة اشتباه كورونا خلال النصف الأول فقط من اليوم والتى تم ثبوت إيجابية حالة واحدة منهم وجارى استكمال الفحوصات الطبية  لتحديد وضع باقى الحالات.
وأوضح الدكتور علاء عطيه أنه تم توزيع عبوات حلوى ومياه غازية على الأطقم الطبية المتواجدة لإضفاء جو من البهجة والسرور عليهم تزامناً مع أول أيام العيد ، مشيراً أن رئيس الجامعة أجرى خلال جولته حوارات مع عدد من  المرضى والمرافقين وذلك للتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية المطلوبة وتلبية احتياجاتهم.


وتناشد محافظة أسيوط المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للإصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد و بموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

رئيس جامعة أسيوط يتفقد الأطقم الطبية
رئيس جامعة أسيوط يتفقد الأطقم الطبية
رئيس جامعة أسيوط يتفقد الأطقم الطبية
رئيس جامعة أسيوط يتفقد الأطقم الطبية
رئيس جامعة أسيوط يتفقد الأطقم الطبية
رئيس جامعة أسيوط يتفقد الأطقم الطبية
رئيس جامعة أسيوط يتفقد الأطقم الطبية
رئيس جامعة أسيوط يتفقد الأطقم الطبية
رئيس جامعة أسيوط يتفقد الأطقم الطبية
رئيس جامعة أسيوط يتفقد الأطقم الطبية
رئيس جامعة أسيوط يتفقد الأطقم الطبية
رئيس جامعة أسيوط يتفقد الأطقم الطبية
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