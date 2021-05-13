ضبط محاضر متنوعة في حملات على مخابز بلدية بالغربية

شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة طنطا، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية الغير مرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.



حيث قاد الحملة محمد شعبان، مدير عام إدارة تموين مركز طنطا، .صالح محمد، رئيس الرقابة، وأحمد ورد، مفتش الرقابة، وسامح عنتر، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا متنوعًا منها 3 محاضرلمخابز بلدية لإنتاجها خبز بلدي مدعم ناقص الوزن بأوزان تتراوح بين 14و12و14جرام عجز في الرغيف الواحد، وايضا تم تحرير 4 محاضر لمخابزلتصرفهم في دقيق بلدى مدعم بكميه تقدر 4*3*2*3.5باجمالى عدد 12 ونصف شيكارة قاموا بالتصرف فيها بغرض بيعها بالسوق السوداء، وأيضا تم ضبط 3 و2 شيكارة لقيام مخبزين بتجميعها بغرض بيعها بالسوق السوداء، تم تحرير 2 محضر لإنتاج خبز بلدى بلدى مدعم غير مطابق للمواصفات القانونية، كما تم عمل عدد محضر غلق لمخابز لتوقفهم عن الانتاج بدون إذن.



وكان محمد الخولى، كبير مفتشى التموين، والسيد الحوالة، ومحمود برغوث، المفتشين بإدارة الرقابة بالمديرية، وسعيد الوكيل، قد نجحوا بحملة أسفرت عن ضبط ضبط محل لبيع الحدايد والبويات والعدد بدون ترخيص، وبحوزتة عدد ٣٣ اسطوانة اكسجين طبية، بغرض تعبئتها وبيعها للاغراض الطبية لاستغلال أزمة كورونا التى تمر بها البلاد، وجارى اتخاذ اللازم والتحفظ علي المضبوطات، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.



وفي وقت سابق، قاد وكيل الوزارة، اليوم حملة، وبرفقته، جمال هنيدى، مدير الادارة، وياسر مراد، مدير الرقابه بطنطا، ومحمد الشيخ، والحملة في ضبط 8000 علبة بسكويت منتهية الصلاحية انتهاء نوفمبر 2020 ومارس 2021، وذلك داخل مخزن تابع لشركه كبري بطنطا، وتم تحرير محضر رقم 22500جنح ثان طنطا، والتحفظ علي المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية فى حديث لـ«الدستور» أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية، لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.

تموين الغربية

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