متابعة مناسيب المياه ورصد التعديات.. طوارئ بأجهزة الرى خلال العيد

تستمر أجهزة وزارة الموارد المائية والري، في اتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير المياه اللازمة للزراعات خلال عيد الفطر المبارك، ومواجهة التعديات والمخالفات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، حيث تم تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة للمتابعة المستمرة على كافة المستويات للاطمئنان على ضمان وصول المياه إلى محطات مياه الشرب والحفاظ على المناسيب المطلوبة أمام مآخذ المحطات.

تنسيق لمواجهة التعديات على النيل

كما واصلت أجهزة وقطاعات الري التنسيق اللازم فيما بينها لضمان عدم حدوث أي ارتفاع في مناسيب المياه أو ازدحامات بالمجاري المائية، ومتابعة نهر النيل وفرعيه على طول مجراه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تعديات في حينه خلال فترة الاجازة بمختلف المحافظات المطلة على نهر النيل.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مهندسي الري دائمو المرور على كافة الترع والمجاري المائية، وإن مناسيب المياه مطمئنة، بالإضافة إلى التواجد المكثف على مدار اليوم لقطاعات الامن التابعة لأجهزة الوزارة لتأمين المباني التابعة لها ورصد أي تعديات قد تحدث أثناء إجازة العيد على جميع الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء، تقوم بأعمال المتابعة للاطمئنان على تشغيل كافة المحطات على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للتأكد من انتظام الورديات والنوبتجيات وتشغيل المحطات على المناسيب الآمنة ومدى جاهزيتها لموسم أقصى الاحتياجات، وللاطمئنان على مناسيب المياه وحالة المغذى وتشغيل المحطة.

غرامات تبديد المياه للمزارعين

كما شدد على ضرورة المرور المستمر من قبل أجهزة الوزارة أثناء أيام العيد لرصد زراعات الأرز المخالفة ، والتطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين ، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه ، بالإضافة إلى أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي الاحتياجات خلال الصيف.

كما تتابع الهيئة المصرية لمشروعات الصرف الأعمال الصناعية على مستوى الجمهورية عليها والنقاط الساخنة، حيث تقوم غرفة العمليات الرئيسية بالمركز الرئيسي لهيئة الصرف بالتواصل على مدار الساعة مع غرف العمليات بأقاليم الصرف الستة والتأكيد على جاهزية معدات الطوارئ وتواجد العناصر النوبتجية خلال أيام عيد الفطر المبارك.