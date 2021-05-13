الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

بعد تكليفه.. من هو مبعوث أمريكا للشئون الإسرائيلية الفلسطينية؟

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت مبعوثاً إلى الشرق الأوسط لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على وقف التصعيد العسكري. 

وقال بلينكن إن هادي عمرو، مساعد وزير الخارجية للشئون الإسرائيلية والفلسطينية، مكلف بدعوة الطرفين "نيابة عن الرئيس بايدن إلى وقف تصعيد العنف".

وفي سياق متصل، يستعرض “الدستور” في السطور التالية أبرز المعلومات عن المبعوث الأمريكي للشئون الإسرائيلية والفلسطينية.

ولد عمرو في لبنان عام 1967، وله عدد من الدراسات والمؤلفات لاتي تركز على العلاقات الأميركية مع العالم العربي والإسلامي وكذلك الصراع العربي الإسرائيلي.

حصل عمرو على درجة الماجستير في الاقتصاد والشئون الدولية من كلية الشؤون العامة والدولية بجامعة برينستون، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تافتس.

وفي الآونة الأخيرة، كان باحثًا في كل من معهد بروكينغز ومركز الأمن الأميركي الجديد، وقد تركز نشاطه في مجال السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعلى التنمية البشرية في المنطقة.

ويشغل منصب نائب مساعد وزيرا الخارجية للشؤون الاسرائيلية والفلسطنية، ضمن مكتب وزارة شؤون الشرق الأدني في وزارة الخارجية الأمريكية. 

وبحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية، فقد عمل عمرو، وهو من أصول لبنانية، في وزارة الخارجية بين عامي 2013-2017 ضمن فريق وزير الخارجية آنذاك جون كيري، الذي كان مسؤولا عن ملف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

وقد شغل عمرو (54 عاما) بين عامي 2010 و2013 منصب نائب مساعد مدير الشرق الأوسط في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إذ ساهم في تنسيق العديد من برامج المساعدة في مختلف أنحاء المنطقة.

كما شغل الرجل سابقًا مناصب في وزارة الدفاع الأميركية ووزارة الأمن الداخلي.

تم تعينه في منصبه مع مجيء إدارة الرئيس الأميركية جون بايدن في يناير 2021.

وخلال حياته المهنية، عمل أو قدم استشارات للعديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

 

وزير الخارجية انتوني بلينطن إسرائيل فلسطين تصاعد

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